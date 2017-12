Cardápio de Maluf no Natal terá carne assada, tutu e uva passa

Os detentos do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Brasília, onde está detido o deputado federal Paulo Maluf, terão cardápio especial para o Natal. Na ceia, será servido arroz com passas, tutu de feijão, carne assada, batata e suco de frutas. No almoço do dia 25, haverá arroz colorido, feijão em caldo, frango assado, purê de cenouras e suco de frutas. As informações são da Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe), responsável pela administração do local.

As refeições dos presos são fornecidas por três empresas – no caso do CDP, a responsável é a Cial . Segundo a Sesipe, a inciativa de alterar o cardápio partiu das próprias companhias, o novo cardápio atende os padrões de qualidade e nutricionais estabelecidos no contrato e não haverá custo adicional para o Distrito Federal.

Maluf está detido na capital federaldesde sexta-feira, quando foi transferido de São Paulo para o Complexo da Papuda. O ex-prefeito e ex-governador de São Paulo passou por perícia médica no mesmo dia, a pedido da defesa, que pleiteia prisão domiciliar.

O argumento é de que o deputado não tem condições físicas de permanecer detido no sistema prisional, pois se encontra em idade avançada (86 anos) e por enfrenta um câncer. O pedido foi negado provisoriamente, e os resultados da perícia devem ser analisados a partir do dia 26.

O deputado está preso desde quarta-feira, após o ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin considerar que os recursos apresentados pela sua defesa em caso que o condenou a 7 anos e 9 meses de prisão foram meramente protelatórios, e determinar a execução da pena. O ex-prefeito foi considerado culpado por desvios cometidos quando chefiava a administração da capital paulista.