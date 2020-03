Câmara estuda videoconferência para manter trabalhos

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia (DEM), se reúne nesta terça-feira 17 com líderes de partido para definir uma estratégia que permita tocar a tramitação de projetos considerados fundamentais na área econômica, como a reforma tributária.

Muitos parlamentares resistem a ir a Brasília por medo de contaminação pelo coronavírus. Até agora, dois dos 584 congressistas já testaram positivo para a chamada Covid-19: o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e o deputado federal Cezinha da Madureira (PSD-SP).

Maia teme que falta de quórum atrapalhe o andamento da pauta. Uma sessão do Congresso Nacional inicialmente marcada para hoje foi cancelada. Entre as medidas estudadas para impedir a paralisia da Câmara está a realização das sessões das comissões por videoconferência. Também está em estudo a possibilidade de votação remota — ou seja, sem a necessidade de presença no plenário. Além da reforma tributária, medidas anunciadas pelo governo, como o provimento de recursos para novos saques do FGTS pelos trabalhadores, precisam ser analisados pelo Congresso.