Defesa Civil do Rio faz apelo para que população fique em casa

Em uma ação inédita, a Defesa Civil do Rio de Janeiro disponibilizou 150 carros como parte das ações para conter o avanço do Covid-19 no estado. Os veículos, equipados com alto falantes, estão circulando por vários bairros e municípios do Rio fazendo um apelo para que os moradores cumpram a quarentena em suas residências e adotem as medidas de prevenção anunciadas pelo governo. Após o disparo da sirene, a gravação diz: “A Defesa Civil Estadual pede à população que evite aglomerações. Por favor, para sua segurança, de seus vizinhos, amigos e familiares, volte para casa. O momento é de conscientização. Faça sua parte e ajude a prevenir e controlar o coronavírus”.

A assessoria da Defesa Civil do Rio informou que estão sendo priorizados bairros com grande concentração de pessoas, bares, restaurantes, boates, além da orla da cidade. Explicou ainda que a ação pode ser estendida para outras áreas, dependendo da necessidade. Copacabana, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Flamengo e o Centro da Cidade estão, por exemplo, na rota da campanha. A gravação, feita inicialmente em português, também ganhará agora versões em espanhol e inglês.

O apelo nas ruas do Rio é uma das medidas que estão sendo adotadas no estado, que já teve as aulas nas escolas públicas e particulares suspensas, shows cancelados e teatros e cinemas fechados. De acordo com o último boletim da Secretaria estadual de Saúde, o Rio tem 31 casos de coronavírus confirmados e 94 suspeitos. O estado também confirmou ontem que o Rio tem o primeiro paciente com Covid-19 em estado gravíssimo. Trata-se de um médico, de 65 anos, que apresentou sintomas de febre, tosse, dificuldades respiratórias no dia 11 de março. Ele não viajou nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas e também não teve contato direto com casos confirmados nem suspeitos. É a chamada transmissão sustentada, quando não é mais possível saber de onde veio o vírus.