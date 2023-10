Bolsonaro participa de evento de aliado que sugere “nova Constituição”

Atualizado em 22 out 2023, 10h01 - Publicado em 22 out 2023, 09h41

Por Ricardo Chapola Atualizado em 22 out 2023, 10h01 - Publicado em 22 out 2023, 09h41

Jair Bolsonaro anunciou que vai participar de um evento conservador promovido pelo instituto de um ex-parlamentar que foi um de seus principais aliados no Congresso. O ex-presidente confirmou presença no “1º Congresso Nacional Harpia Brasil – Deus, Pátria Família e Liberdade”, que será realizado na próxima sexta-feira, em Goiânia. A instituição foi fundada em abril deste ano pelo ex-deputado Major Vitor Hugo, ex- líder do governo na Câmara durante o governo Bolsonaro.

Nas eleições de 2022, Vitor Hugo disputou o governo de Goiás, mas foi derrotado por Ronaldo Caiado (União-GO). Poucos meses depois, o ex-parlamentar criou o instituto Harpia Brasil. Segundo informações da Receita Federal, a entidade realiza atividades de associações de defesa de direitos sociais. Em seu site, diz que possui 68 associados.

O instituto foi concebido para ser uma espécie de plataforma para a formação de novas lideranças conservadoras. Ao ser convidado para o Congresso, Bolsonaro enalteceu a iniciativa. “O instituto vai formar lideranças de direita em todo o Brasil. Isso é muito importante, porque devemos lutar por aquilo que é nosso, que é a nossa pátria, o nosso Brasil”, afirmou.

Quando o instituto foi criado, Vitor Hugo disse que o objetivo era focar no crescimento da entidade de modo que ela tenha escritórios de representação em todo o Brasil. O ex-deputado afirmou também que, no futuro, o Instituto Harpia vai contribuir na elaboração de uma proposta para uma nova Constituição Federal.