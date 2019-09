Bolsonaro tem recomendação para não falar, mas sem previsão de alta

Um novo boletim médico sobre a recuperação do presidente Jair Bolsonaro (PSL) informa que ele “encontra-se em contínua melhora”. O presidente passou no último domingo por um procedimento para corrigir uma hérnia em razão da série de cirurgias a que se submeteu desde que sofreu uma facada durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG), em 6 de setembro do ano passado.

De acordo com a nota do hospital Vila Nova Star divulgada nesta terça-feira 10, Bolsonaro dormiu bem, acordou disposto e não apresenta febre. As visitas, entretanto, seguem restritas tampouco há previsão de alta. “Persistirá com dieta líquida a base de chá, água, gelatina e caldo ralo. O paciente seguirá com estímulo de caminhada pelo corredor e poderá tomar banho de chuveiro”, diz o boletim.

Em entrevista coletiva, o porta-voz Otávio Rêgo Barros afirmou que o presidente tem a recomendação médica de evitar a conversar.

A previsão inicial era que Bolsoanro recebesse alta em até seis dias. Em vídeo publicado em suas redes sociais na segunda, o presidente afirmava que pretendia voltar ao trabalho hoje. Oficialmente, as funções do Presidente da República são exercidas pelo vice Hamilton Mourão até a próxima quinta-feira. Apesra das restrições a visitas, o hospital Vila Nova Star montou uma ala exclusiva para a equipe de Bolsonaro trabalhar.