Bolsonaro tem boa recuperação, e viagem a Nova York está mantida

Depois de Jair Bolsonaro (PSL) ser submetido a uma avaliação na manhã desta segunda-feira, 9, a equipe médica que acompanha o presidente informou que ele encontra-se estável, sem dor e sem febre, e com boa evolução clínico-cirúrgica. O boletim diz também que ele começará ainda hoje a fazer sessões de fisioterapia e poderá sentar-se na poltrona e caminhar no corredor. Os médicos liberaram dieta líquida a base de água, gelatina, chá e caldo ralo, mas as visitas seguem restritas.

Em entrevista coletiva, o diretor-médico do Hospital Vila Nova Star, Antônio Antonietto, também disse que o presidente já comeu pelo menos três potes de gelatina, chá e caldo ralo. Ele confirmou que a viagem de Bolsonaro a Nova York, para participar da Assembleia-geral da ONU, está mantida. A conferência das Nações Unidas começa em 24 de setembro.

“O presidente se mostra disposto a realizar os trabalhos de condução da Presidência, ainda que tenhamos o vice-presidente Hamilton Mourão o substituindo”, afirmou o porta-voz da Presidência da República, general Rêgo Barros. O hospital montou, porém, uma ala exclusiva para a equipe de Bolsonaro trabalhar.

O porta-voz acrescentou que o vice Hamilton Mourão segue como interino até a próxima quinta-feira 12. “As ações que são legalmente determinadas pela Presidência estão sob responsabilidade dele”, afirmou Rêgo Barros. No início da manhã desta segunda, Bolsonaro publicou um vídeo no Twitter, em que aparece no leito do hospital assistindo ao seriado Chaves e dizendo que na terça-feira, 10, “deverá voltar ao batente”.