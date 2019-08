Bolsonaro diz que país não tem dinheiro e que ‘ministros estão apavorados’

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 16, durante cerimônia no Palácio do Planalto, que os problemas de orçamento do Executivo Federal são graves e que a ausência de recursos terá como um dos impactos a redução da jornada de militares, que vão passar a trabalhar apenas durante “meio expediente”.

“O Brasil todo está sem dinheiro. Os ministros estão apavorados. O Exército vai entrar em meio expediente. Não tem comida para dar para o recruta. A situação é grave”, afirmou ao responder a perguntas sobre o problema de orçamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O presidente da instituição, João Luiz Filgueiras de Azevedo, havia afirmado que mais de 80 mil bolsas deixariam de ser pagas em setembro por falta de recursos. Por meio de nota, o Ministério da Defesa informou que ainda trabalha “com a possibilidade de liberação dos recursos contingenciados”, mas que estuda “alternativas caso se prolongue o referido bloqueio”.

O contigenciamento total feito pelo governo Bolsonaro no orçamento somou até julho R$ 33,426 bilhões. No mês passado, o Executivo federal anunciou novo bloqueio, no valor de R$ 1,443 bilhão – a previsão inicial era de R$ 2,252 bilhões, mas houve o uso de uma reserva no valor de R$ 809 milhões.

