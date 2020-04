Bolsonaro diz que coronavírus está “começando a ir embora”

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo de Páscoa, dia 12, que o novo coronavírus “parece que está começando a ir embora” do Brasil. A declaração, que foi feita durante uma live no Facebook com lideranças religiosas para celebrar a data religiosa, contraria estimativas do Ministério da Saúde que calculam que a doença deve chegar ao pico entre abril e maio.

“Veio agora esse vírus. É o que eu tenho dito há 40 dias. O vírus e o desemprego. Quarenta dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego. Precisamos lugar contra essas duas coisas”, disse o presidente na live que durou mais de duas horas. “Obviamente, sempre lutamos crendo em Deus acima de tudo”, acrescentou.

Assinado por integrantes do ministério da Saúde e cientistas brasileiros, um artigo publicado na última semana na “Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical” diz que “vários modelos matemáticos mostraram que o vírus estará potencialmente circulando até meados de setembro, com um pico importante de casos em abril e maio”.

O Ministério da Saúde registrou 99 mortes nas últimas 24 horas e a soma dos mortos em decorrência da Covid-19 chegou a 1.200 no último balanço divulgado pela pasta neste domingo. Em comparação com o levantamento de óbitos comunicado no domingo passado (486), o número mais do que dobrou.