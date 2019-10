Bolsonaro defende que Eduardo desista de embaixada e foque em crise do PSL

O presidente Jair Bolsonaro conversou rapidamente com a imprensa na manhã desta terça-feira 22 (horário japonês), pouco antes de participar da cerimônia de entronização do novo imperador Naruhito. Aos jornalistas no local, Bolsonaro comentou sobre a situação de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que assumiu nesta segunda a presidência de seu partido na Câmara dos Deputados. Com a legenda rachada, Jair Bolsonaro considerou que é mais estratégico o filho se concentrar no cargo e desistir da indicação à embaixada dos Estados Unidos, ventilada nos últimos meses.

“Obviamente o Eduardo vai ter que decidir nos próximos dias, talvez antes de eu voltar ao Brasil, se ele quer ter o seu nome submetido ao Senado para a embaixada ou não”, disse o presidente. Questionado qual seria a escolha mais estratégica para o filho, Bolsonaro sinalizou a preferência de que ele desista da embaixada.

“No meu entender, [o mais estratégico] é ele ficar no Brasil, até para pacificar o partido e ver o que pode catar de caco, porque teve gente que foi para o excesso. É igual um casal, chega um ponto de um problema que não tem mais retorno por parte de alguns”, disse.