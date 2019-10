Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Traumann Traduz – 21 de outubro 00:00 4:13



No governo Sarney, o então senador Fernando Henrique Cardoso dizia o seguinte quando o então presidente viajava para fora do país: “A crise viajou”. Dá para dizer algo similar com a viagem que Jair Bolsonaro iniciou nesta segunda-feira, 21, pela Ásia.

Mas o fato é que o presidente da República tem uma chance para minimizar as críticas que fez aos chineses durante a campanha eleitoral, o que fez algumas empresas daquele país retirarem investimentos do Brasil.

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz: