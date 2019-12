Bolsonaro compara Flávio a Neymar por ganhar mais que sócio

O presidente Jair Bolsonaro comparou o filho Flávio ao jogador Neymar esta manhã, durante a entrevista rotineira que faz na porta do Palácio do Alvorada, quando sai para trabalhar. A comparação foi feita na tentativa de justificar o fato de seu filho Zero Um — senador pelo Rio de Janeiro, atualmente sem partido — ganhar mais do que o sócio na loja de chocolates, que foi alvo da operação do Ministério Público do Rio de Janeiro na quarta-feira, 18.

“Acusaram ele de estar ganhando mais na casa de chocolate. O que acontece: quem leva mais cliente para lá, ele leva um montão de gente importante, ganha mais. É mesma coisa chegar para o, deixa eu ver, o Neymar e [perguntar] ‘por que está ganhando mais do que outros jogadores?’. Porque ele é o mais importante. Não é comunismo”, afirmou o presidente.

