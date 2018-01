Arthur Virgílio questiona falta de atitude do PSDB sobre prévias

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), questionou nesta quarta-feira (17) as intenções do PSDB em realmente promover as eleições prévias entre ele e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pela vaga de candidato tucano na eleição presidencial de 2018. Em carta endereçada a Alckmin, que assumiu a presidência do partido em dezembro, Virgílio afirma que “até o momento, nenhum movimento real” foi feito para promover a votação interna.

As prévias tucanas foram marcadas para o próximo dia 4 de março. Até o momento, no entanto, as regras da disputa, bem como a quantidade e localização de debates, ainda não foram formalizadas. Secretário-geral do PSDB, o deputado Marcus Pestana (MG) disse não ter “chegado ao conhecimento” do comando tucano o documento de Virgílio. “Mas tenho falado com o Arthur de três em três dias e todas as demandas em relação à estruturação das prévias estão sendo encaminhadas para ele”, afirmou.

Segundo Pestana, o PSDB fez o recadastramento de seus filiados recentemente e conseguiu atualizar os contatos de aproximadamente 800 mil membros, de um total de 1,5 milhão que estão inscritos no partido atualmente. O recadastramento foi atualizado porque todos os filiados ao partido terão direito de votar nas prévias.

“Ele já recebeu o arquivo com o colégio eleitoral, com os filiados cadastrados e não cadastrados, isso é uma etapa cumprida”, afirmou o secretário-geral do partido. Os tucanos marcaram para o dia 7 de fevereiro uma reunião da Executiva que irá determinar o calendário de debates. No encontro, será decidido também quantas vezes Virgílio e Alckmin vão confrontar suas ideias e projetos de governo.

Contas abertas

Na carta enviada a Geraldo Alckmin, o prefeito Arthur Virgílio também cobrou maior “transparência” das contas do partido, com a criação de um portal para divulgação desses dados. Esta foi a segunda mensagem de Virgílio ao paulista. Na primeira, em dezembro, pedia a realização de dez debates e a divisão “milimetricamente igual” do Fundo Partidário entre os pré-candidatos.

Agora, o prefeito de Manaus solicita também que o presidente do PSDB “autorize a Tesouraria do partido a fornecer o extrato consolidado da conta bancária relativa aos recursos do Fundo Partidário, como uma demonstração de lisura em relação aos futuros repasses para os gastos dos postulantes”.

Leia a íntegra da carta de Arthur Virgílio:

“Caro Presidente,

Chegamos em 2018, um ano em que o nosso partido deve se reafirmar como opção para os brasileiros que anseiam por um país melhor.

Internamente, desde o mês de agosto de 2017, coloquei o meu nome à disposição da legenda para concorrer à vaga de candidato a Presidente da República no processo eleitoral interno, denominado de eleições prévias.

Até o momento, nenhum movimento real do partido em direção a esse processo foi exteriorizado, notadamente a edição da Resolução propondo os contornos jurídicos e políticos para a consecução do mesmo.

Como filiado e membro do Diretório Nacional, peço que Vossa Excelência autorize a Tesouraria do partido a fornecer o extrato consolidado da conta bancária relativa aos recursos do Fundo Partidário como uma demonstração de lisura em relação aos futuros repasses para os gastos dos postulantes e, nessa direção solicito que seja criado, imediatamente, um portal de transparência para o acompanhamento da movimentação financeira do partido por todos os brasileiros.

Contando com seu costumeiro apoio e espírito democrático, saudações fraternas.”