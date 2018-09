A TV Record está transmitindo neste domingo (30) o sexto e penúltimo debate entre os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2018. O encontro tem a participação dos candidatos Alvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Ciro Gomes (PDT), Fernando Haddad (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB) e Marina Silva (Rede). Jair Bolsonaro (PSL) foi convidado, mas, devido ao seu estado de saúde, não deve participar. Ele se recupera em sua casa, no Rio, de uma facada recebida durante um ato de campanha, em 6 de setembro, em Juiz de Fora (MG). No primeiro bloco, os candidatos centraram as críticas ao militar reformado, que lidera as pesquisas de intenção de voto. Os mediadores do debate são os jornalistas Adriana Araújo e Celso Freitas, âncoras do Jornal da Record.

Acompanhe ao vivo o debate entre presidenciáveis na Record

22:36 – Boicote ao cabo Daciolo

É a vez de Boulos e Daciolo. O cabo chama o cenário político de farsa, diz que os candidatos no debate estão jogando vôlei, batendo bola contra Bolsonaro. Diz que está sendo boicotado para não participar de debate da Globo, no dia 4. Critica Haddad, dizendo que o petista não fez nada como prefeito. “Não faço parte desse grupo de amigos, se tem um jantar depois do debate, não fui convidado e nem quero ir”, diz Boulos. Candidato do PSOL defende movimento dos sem-teto. Na tréplica, Daciolo lembra a vitória do Brasil sobre os EUA na final no Pan-Americano de 1987, afirmando que é possível fazer igual na política.

22:31 – Saúde

Alckmin pergunta para Boulos, mas seu tempo é usado para falar de suas próprias realizações na área da saúde quando governador. Boulos lembra manifestação das mulheres e diz que foi aula de democracia. Fala em revogar estrago do governo Temer, que congelou gastos públicos. Afirma que investimento é necessário no SUS (Sistema Único de Saúde). Em sua réplica, Alckmin diz que não foi favorável à PEC do teto e diz que ela foi necessária porque o PT quebrou o país. “Saúde está fora da PEC”, diz, enquanto Boulos balança a cabeça negativamente. “Diz que está fora é uma mentira, Geraldo Alckmin”, rebate Boulos. “Meus pais são médicos”, lembra o candidato do PSOL, antes de defender investimento do SUS e enfrentamento ao lobby dos planos de saúde.

22:27 – ‘Exemplo de civismo’

Alckmin elogia mulheres e diz que elas deram um exemplo de civismo por causa de manifestações contra Bolsonaro neste sábado. Afirma que irá fazer reforma política e aproveita para criticar PT e estatais criticadas pelo partido e que estão, em suas palavras, “dando prejuízo”. Defende diminuir o número de senadores de três para dois em cada estado. Alvaro Dias critica coligação de Alckmin com partidos do centrão. Ex-governador de São Paulo lembra que Dias era de seu partido e defende aliança com partidos pela governabilidade. Tucano critica radicalismo e defende a união. “Acredito na virada nesta semana”.

22:22 – O medo

Marina pergunta a Alvaro Dias. Diz que o voto está marcado pelo medo nestas eleições. Dias lembra frase de FHC sobre a “marcha da insensatez”. Senador diz que ameaça é de dois fantasmas: o da direita e o da esquerda. “Eleição é para premiar o melhor”, afirma. Na réplica, Marina, em ato falho, chama Dias de Alckmin. Afirma que pode unir o Brasil, juntar pessoas para defender educação e garantir segurança para “nossos filhos”. “O PT acabou criando o Bolsonaro”, diz. Na sua vez, Dias afirma que pessoas de bem vão sacudir o Brasil nos próximos dias. Chama o PT de organização criminosa. Críticas ao PT e a Bolsonaro marcam debate até aqui.

22:17 – Fala grosso, mas amarela

Ciro critica ausência de Bolsonaro e pergunta a Marina: “Qual sua opinião sobre a frase dele de que não irá reconhecer resultado das eleições?” Marina chama o candidato do PSL de autoritário e lembra que ele desrespeita minorias. “Não se pode entrar no jogo para ganhar de qualquer jeito. O Bolsonaro fala muito grosso mas tem momentos que amarela”, diz. Ciro lembra o sentido da palavra democracia, diz que Bolsonaro faz declarações antipovo e antipobre. “O Brasil não aguenta mais a radicalização odienta”, afirma Ciro. Marina afirma que ele está se desconstruindo pelos próprios atos. Em dobradinha, Ciro e Marina lembram deslizes de Bolsonaro.

22:12 – Ódio não cria empregos

Meirelles pergunta a Ciro sobre o radicalismo de Bolsonaro: “O que fazer para promover entendimento para não cair em radicalismo?”. Candidato do PDT responde que é a situação é a mais grave dessa etapa das eleições. Lembra que em 2014 a eleição já era rachada. Na réplica, ex-ministro da Fazenda de Temer diz que o “ódio não cria empregos” e defende política de entendimentos. Ciro se classifica como amigo de todos capaz de criar esse entendimento.

22:10 – Propostas para os deficientes

Haddad diz que pessoas com deficiência merecem respeito. Diz que o Minha Casa, Minha Vida adaptou moradia para eles. Meirelles diz que deficientes vão ganhar cartão eletrônica com histórico sobre problemas de saúde. “Isso é um exemplo para deficiente e para todos”, diz

22:06 -Daciolo e a geopolítica do continente

Daciolo pergunta para Haddad sobre infraestrutura e saneamento e sobre “Quem é Lula”. Haddad critica emenda que fixou teto de gastos e diz que país não vai retomar obras que geram emprego. Sobre Lula, diz: “É o maior presidente da história do Brasil, o maior estadista, de projeção internacional. Haddad ainda diz que Daciolo não entende da geopolítica do continente.

22:00 – Primeiro bloco

Apresentadores explicam ausência de Bolsonaro devido à facada no dia 6 de setembro. Por recomendações médicas, Bolsonaro está em casa se recuperando. Todos vão perguntar e responder uma única vez. São 40 segundos para a pergunta, um minuto de resposta, um minuto de réplica e um minuto de tréplica.

21:55 – Daciolo e o telefone

Cabo Daciolo (Patriota) protagonizou o primeiro momento cômico do debate da Record ao chegar à emissora.

O deputado pediu ajuda aos jornalistas para desmentir os perfis falsos criados em seu nome nas redes. Ele mostrou seu celular, um modelo tão simples que “dá para atirar no chão que ele não quebra”, o que o presidenciável efetivamente demonstrou.

A única funcionalidade da qual ele necessita, diz, é a “lanterna para subir o monte”. Depois de recolocar a bateria do telefone, que voou com a queda, Daciolo voltou a dizer que vencerá a eleição em primeiro turno, com 51% dos votos.

Por Guilherme Venaglia

21:49 – Haddad responde a Alckmin e nega “poupar” Bolsonaro

O candidato à Presidência da República pelo PT, Fernando Haddad, respondeu às críticas de Geraldo Alckmin (PSDB) e negou estar “poupando” Jair Bolsonaro.

“Eu também não estou criticando ele (Alckmin), porque eu não estou fazendo críticas. Estou apresentando propostas”, afirmou.

Por Guilherme Venaglia

21:39 – Meirelles, Alckmin e Boulos ressaltam “mulheres contra Bolsonaro” em chegada ao debate

Os candidatos à Presidência do MDB, Henrique Meirelles, do PSDB, Geraldo Alckmin, e do PSOL, Guilherme Boulos, ressaltaram os movimentos contra Jair Bolsonaro (PSL) na chegada ao debate da Record, em São Paulo.

Meirelles definiu Bolsonaro como o “candidato do retrocesso” , por, diz ele, “defender que mulheres ganhem menos que homens”. Já Boulos disse acreditar que será o voto feminino que “impedirá a vitória do candidato do PSL”. Ele também se posicionou contra o voto útil.

Por Guilherme Venaglia

Henrique Meirelles (MDB), candidato à Presidência da República, chega aos estúdios da TV Record – 30/09/2018 Henrique Meirelles (MDB), candidato à Presidência da República, chega aos estúdios da TV Record – 30/09/2018

21:05 – União do centro é “sonho de verão”, diz Alvaro Dias

O candidato do Podemos Alvaro Dias, que já chegou aos estúdios da Record para participar do debate, definiu como “sonho de verão” uma possível união do centro no primeiro turno das eleições 2018.

Segundo o senador paranaense, os projetos são “muito diferentes dentro do que está sendo chamado de centro”. “Tem até banqueiro sendo considerado centro”, diz.

Ele afirmou também que considera que as mulheres deram uma “lição” durante a manifestação contra Jair Bolsonaro (PSL) no sábado 30.

Por Guilherme Venaglia

Alvaro Dias (Podemos), candidatura à Presidência da República, chega aos estúdios da Record TV, em São Paulo (SP), para participar de debate – 30/09/2018 Alvaro Dias (Podemos), candidatura à Presidência da República, chega aos estúdios da Record TV, em São Paulo (SP), para participar de debate – 30/09/2018

20:43 – Pesquisa Datafolha: Bolsonaro 28%; Haddad 22%

O Datafolha divulgou na noite de sexta, 28, sua última pesquisa com números de intenção de voto para presidente da República. O levantamento mostra que o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) se mantém na liderança, com 28% da preferência, seguido por Fernando Haddad (PT), com 22%, um avanço de seis pontos porcentuais. Ciro Gomes (PDT) tem 11%, seguido por Geraldo Alckmin (PSDB), com 10%; e Marina Silva (Rede), com 5%. O pedetista e o tucano estão empatados na margem de erro, que é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

–

–

20:00 – Empate técnico

Pesquisa do instituto MDA, a pedido da CNT, mostra que Fernando Haddad (PT), pela primeira vez, está em empate técnico com Jair Bolsonaro (PSL) na disputa presidencial. Bolsonaro lidera com 28,2%, seguido pelo ex-prefeito de São Paulo, com 25,2%. Saiba mais.