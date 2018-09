No mesmo dia em que recebeu alta do hospital, Jair Bolsonaro (PSL) é alvo de manifestações contra sua campanha à Presidência da República em dezenas de cidades brasileiras e no exterior. Os dois maiores protestos contra o candidato levaram milhares de pessoas às ruas do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília nesta tarde.

No Rio, o protesto aconteceu na Cinelândia, no centro da cidade. Em São Paulo, a concentração ainda ocorre no Largo da Batata, em Pinheiros. Em Brasília, o ato reuniu cerca de 5 mil pessoas, de acordo com a Polícia Militar. As manifestantes ocuparam três das cinco faixas da pista norte do Eixo Monumental.

Manifestantes participam de ato contra Jair Bolsonaro na praça da Cinelândia, Rio de Janeiro – 29/09/2018 Manifestantes participam de ato contra Jair Bolsonaro na praça da Cinelândia, Rio de Janeiro – 29/09/2018

Os atos contra o candidato são liderados por mulheres sob o slogan #Elenão, criado por um grupo no Facebook, que reúne 3,8 milhões de pessoas. Além de mulheres, muitos homens, crianças e idosos participaram dos protestos segurando faixas e entoando palavras de ordem contra o candidato, considerado machista, homofóbico e racista pelos manifestantes. A candidata Marina Silva (Rede) participou da mobilização na capital paulista, acompanhada de seu vice, Eduardo Jorge (PV).

Candidata à presidência da República pela Rede, Marina Silva participa de protesto contra o candidato Jair Bolsonaro, no Largo da Batata, em São Paulo – 29/09/2018 Candidata à presidência da República pela Rede, Marina Silva participa de protesto contra o candidato Jair Bolsonaro, no Largo da Batata, em São Paulo – 29/09/2018

Mais cedo, manifestantes se reuniram em diversas cidades ao redor do mundo, entre elas, Alemanha, França, Suíça, Itália e Portugal. Os protestos foram organizados pelas redes sociais.

Manifestantes protestam contra o presidenciável em Santiago, Chile – 29/09/2018 Manifestantes protestam contra o presidenciável em Santiago, Chile – 29/09/2018

Em Genebra, uma das principais cidades da Suíça, as pessoas protestaram na frente à sede da Organização das Nações Unidas (ONU) na Europa. Os manifestantes levaram cartazes com palavras contrárias ao candidato e pediam o fim do “fascismo”.

Em Paris, na França, onde a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, da Frente Nacional, tem ganhado força nos últimos anos, pelo menos 250 pessoas se organizaram no centro da cidade para protestar contra o candidato brasileiro.

Imagens publicadas nas redes sociais com a hashtag #Elenão mostram também manifestações em Milão (Itália). Em Barcelona, na Espanha, e em Lisboa, em Portugal, também houve protestos.

‘Barril de pólvora’

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo publicada neste sábado, a criadora do grupo afirmou que “só acendeu um fósforo no barril de pólvora” com a criação do grupo.

Protesto das mulheres contra Bolsonaro no centro do Recife, Pernambuco – 29/09/2018 Protesto das mulheres contra Bolsonaro no centro do Recife, Pernambuco – 29/09/2018

Nesta sexta-feira, 28, a cantora Madonna postou uma mensagem contra Bolsonaro e aumentou a visibilidade do movimento nas redes sociais.

No Brasil, há pelo menos 60 atos agendados em cidades como Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Vitória, Florianópolis, Belo Horizonte, Salvador, Natal, João Pessoa, Recife, Fortaleza, Aracaju, Palmas, Campo Grande, Manaus, Belém e Cuiabá.

Em Salvador, a cantora Daniela Mercury protesta cantando em um trio elétrico. O carro de som circula pela cidade e carrega uma faixa onde se lê “mulheres contra Bolsonaro”. A artista publicou vídeos no Instagem em que é possível ver cartazes com frases contra o presidenciável.

Em Juiz de Fora (Minas Gerais), onde Bolsonaro sofreu o atentado a faca em 6 de setembro, manifestantes contrários a ele saíram em passeata pelas ruas do Centro.