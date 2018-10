Os candidatos do PSDB, João Doria, e do PSB, Márcio França, participam do último debate para o governo de São Paulo na noite desta quinta-feira 25, na TV Globo, a partir das 22h. O encontro terá quatro blocos, dois de perguntas livres e outros dois com questões feitas a partir de temas pré-definidos e que serão sorteados a cada pergunta. O mediador será o jornalista César Tralli.

Acompanhe ao vivo o debate entre Doria e França na TV Globo:

21:52 – França e Doria farão campanha no interior nesta sexta

Ambos os candidatos vão ao interior do estado nesta sexta-feira, último dia útil da campanha neste segundo turno. Ao lado de Paulo Skaf (MDB), França visita uma escola do Senai em Sorocaba. Doria, por sua vez, vai a um camelódromo em Presidente Prudente.

21:42 – Datafolha: Doria e França estão tecnicamente empatados



A diferença entre os candidatos ao governo de São Paulo João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB) caiu de seis para quatro pontos após uma semana, segundo pesquisa do instituto Datafolha divulgada na noite desta quinta-feira 25, estando os dois empatados na margem de erro, de dois pontos percentuais. Numericamente, Doria lidera com 52%, contra 48% do adversário do PSB.

21:30 – Ataques ou propostas?

Nos primeiros debates deste segundo turno, os candidatos João Doria e Márcio França levaram para os encontros a tensão da campanha, sobretudo no horário eleitoral gratuito, que colocou os postulantes distribuindo fortes ataques e acusações pessoais entre si, com poucas propostas. Nesta semana, durante o encontro no SBT, o clima mudou e o debate transcorreu em tom mais ameno. Há uma grande expectativa sobre qual será a posição dos candidatos nesta noite, sobretudo após a última pesquisa Datafolha, que mostrou uma redução da margem de vantagem de Doria de seis para quatro pontos.