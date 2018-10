Militantes dos candidatos ao governo de São Paulo, João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB), entraram em confronto nesta quinta-feira (25) nos arredores da sede da Globo, na Zona Sul de São Paulo. O confronto foi afastado por policiais militares.

Em duas portarias da emissora foi possível ver grande maioria de apoiadores de Doria, com bandeiras azuis com o nome e imagem do tucano. O material, entretanto, não fazia referências visíveis ao PSDB.

O ex-prefeito de São Paulo e o atual governador, que tenta a reeleição, participam do último debate do segundo turno, na TV Globo. Segundo pesquisa Datafolha, divulgada na noite desta quinta-feira, o tucano tem 52% dos votos válidos, contra 48% do pessebista, em um cenário de empate técnico.