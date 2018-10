A diferença entre os candidatos ao governo de São Paulo João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB) caiu de seis para quatro pontos após uma semana, segundo pesquisa do instituto Datafolha divulgada na noite desta quinta-feira 25, estando os dois empatados na margem de erro, de dois pontos percentuais. Numericamente, Doria lidera com 52%, contra 48% do adversário do PSB.

Nos votos totais, quando se consideram também brancos, nulos e indecisos, o que se verifica é uma oscilação negativa do candidato do PSDB, que passou de 44% para 43%. Márcio França seguiu com 40%. Brancos e nulos são 9% e os indecisos outros 8%.

O principal desafio para o atual governador na reta final, segundo aponta o Datafolha, é conseguir a maioria dos votos do terceiro colocado do primeiro turno, Paulo Skaf (MDB). Apesar do emedebista ter anunciado apoio a ele, França tem apenas 46% dos votos válidos dos eleitores do presidente da Fiesp; Doria fica com os outros 54%. Os candidatos tem exatamente a mesma rejeição: 42%.

Já para Doria a sua principal dificuldade segue sendo a cidade de São Paulo, que ele administrou entre janeiro de 2017 e abril deste ano. Na capital, a rejeição ao tucano, que é de 36% no interior, salta a 55%. França apresenta o sinal contrário, sendo mais aceito entre os paulistanos do que nas áreas rurais do estado.

A pesquisa Datafolha ouviu 2.394 pessoas, entre ontem e hoje. O levantamento foi contratado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo, com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob a identificação SP-02453/2018.