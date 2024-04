AO VIVO: Bolsonaro realiza ato em Copacabana, no Rio de Janeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realiza neste domingo, 21, neste domingo, 21,um ato com apoiadores na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Essa é a segunda manifestação do ano feita pelo ex-presidente e apoiadores, afirmando apoio a Bolsonaro e com críticas ao governo Lula e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em fevereiro, o ex-presidente reuniu milhares de pessoas na Avenida Paulista.

“Nosso povo não merece ser sacrificado. Vocês estão aqui porque acreditam que o Brasil vai vencer. Precisamos estar unidos. Não estamos aqui por um valor, estamos aqui por princípios e valores. Precisamos nos posicionar e exigir nossos direitos”, disse a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, durante a manifestação. A ex-primeira dama vem sendo considerada dentro do PL como a principal herdeira da popularidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, caso ele permaneça inelegível em 2026.

Em seguida, o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) fez parte do discurso em inglês para ‘mandar um recado’ para Elon Musk, dono do X (ex-twitter). “Olhem para o que está acontecendo no Brasil hoje. O que vocês estão vendo são pessoas que amam a liberada e estão lutando pela democracia”, afirmou. “Nós somos a esperança do mundo”. Nas últimas semanas, o bilionário comprou briga contra o ministro Alexandre de Moraes nas redes sociais. Na avaliação de aliados do ex-presidente, o apoio do empresário Elon Musk e políticos americanos deve fortalecer o ato na praia de Copacabana.