Bolsonaro diz que vai pedir uma salva de palmas a Elon Musk no Rio

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que amanhã, durante manifestação no Rio de Janeiro, vai pedir um salva de palmas para o bilionário Elon Musk, dono da rede social X, que para ele promove a democracia no mundo. A manifestação está marcada para o início da manhã de domingo, na praia de Copacabana.

“Vou pedir uma salva de palmas para o homem que promove a democracia no mundo, Elon Musk”, disse Bolsonaro a VEJA.

O bilionário Elon Musk virou uma espécie de herói dos conservadores no Brasil, após confrontar as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes nos inquéritos que investigam os atos antidemocráticos.

O ato programado por Jair Bolsonaro em Copacabana deverá reunir diversas lideranças políticas e religiosas. Parlamentares da oposição já confirmaram presença. Alguns já estão no Rio de Janeiro, acompanhando o ex-presidente em caminhadas pelas praias.

Em fevereiro, Bolsonaro promoveu ato semelhante na Avenida Paulista, reunindo centenas de milhares de pessoas, em sete quarteirões. Na ocasião, o ex-presidente defendeu anistia aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro, quando manifestantes depredaram as sedes do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional.