Deputados fazem homenagem a Elon Musk, em ato de Bolsonaro

Realizada na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro em favor da democracia começou com clima de patriotismo, misturado ao de culto evangélico. Depois do Hino Nacional, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro fez a abertura oficial do evento, por volta das 10h20, deste domingo (21), explicando que todos estavam ali reunidos pelos valores e princípios cristãos. A líder do PL Mulher também pediu que o público rezassem a oração do Pai Nosso. Mas logo que saiu do palco, a manifestação virou uma homenagem ao empresário Elon Musk, dono da Tesla e da rede social X (o antigo Twitter).

O deputado Gustavo Mayer (PL-GO), condenado pela justiça eleitoral a pagar 80 mil reais por assédio eleitoral no âmbito do trabalho, se empolgou tanto no discurso, que desandou a falar em inglês (macarrônico), apenas para que Elon Musk entendesse o apoio dos bolsonaristas, que dizem lutar em favor da democracia.

Em seguida subiu ao palco, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que foi no mesmo tom que o parlamentar anterior, porém sem se arriscar no inglês. “Quero deixar um agradecimento ao Elon Musk pelo que ele está fazendo”. Pediu um salva de palmas pela luta e pela liberdade. Depois finalizou: “Esse país não precisa de Projeto de Lei. Não precisa mais de emendas. Precisa de um homem com testosterona”.

Na primeira semana do mês, o multimilionário Elon Musk criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou o bloqueio de contas da plataforma social, nos inquéritos das milícias digitais. O ministro foi chamado de “ditador” pelo empresário, que usou a rede para postar ataques diretos ao magistrado. Elon Musk acabou sendo incluído no inquérito das milícias. E no sábado (20), pediu um “retorno da razoabilidade” da Justiça brasileira”.