AO VIVO: Bolsonaro cumpre agenda de transição em Brasília

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) viajou para Brasília na manhã desta terça-feira 6 para dar andamento ao processo de transição para seu governo, que se inicia em janeiro. Esta é a primeira vez que Bolsonaro volta à Brasília desde a sua vitória no segundo turno das eleições presidenciais, ocorridas no último dia 28. Pela manhã, o ainda deputado federal participa de um ato solene na Câmara em homenagem aos trinta anos da Constituição de 1988.

Acompanhe ao vivo a primeira passagem de Jair Bolsonaro por Brasília após as eleições de 2018:

10:35 – Ato solene

O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (MDB-CE), abre sessão solene em homenagem aos trinta anos da Constituição de 1988. É o primeiro evento formal de Jair Bolsonaro em Brasília como presidente eleito. Estão posicionadas atrás da Mesa Diretora, do plenário Ulysses Guimarães da Câmara, autoridades convidadas, entre elas: o atual presidente Michel Temer, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).