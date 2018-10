A rede Globo transmite na noite desta quinta-feira (25) o último debate entre os candidatos ao governo do Rio Wilson Witzel (PSC) e Eduardo Paes (DEM) antes do segundo turno, no domingo (28). Segundo o Datafolha, em pesquisa divulgada nesta quinta, o ex-juiz federal tem 56% dos votos válidos, contra 44% do ex-prefeito da capital fluminense.

Acompanhe a seguir os bastidores e os melhores momentos do encontro.

Sem formalidades

Deputado federal eleito, o ex-ministro Marcelo Calero (PPS) ocupou lugar na primeira fila da plateia do debate da Globo. Alinhado com Eduardo Paes (DEM), ele precisou regravar sua participação no programa de TV do ex-prefeito. O primeiro depoimento foi considerado excessivamente formal. A moda agora é demonstrar espontaneidade.

É bom já ir…

Um dos responsáveis por quebrar a placa com o nome da ex-vereadora Marielle Franco, o deputado estadual eleito Rodrigo Amorim (PSL) não se conteve ao ver Wilson Witzel (PSC) entrar no palco para a sessão de fotos. Gritou “É bom já ir se acostumando”, um dos motes da campanha do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Amorim foi candidato mais votado para a Assembleia Legislativa.