O ex-juiz federal Wilson Witzel (PSC) mantém a liderança na corrida pelo governo do Rio, com 56% dos votos válidos, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (25). Eduardo Paes (DEM), seu adversário no segundo turno no próximo domingo (28), tem 44%. Os votos válidos excluem brancos e nulos.

Nos votos totais, o ex-juiz possui 47%, e o ex-prefeito do Rio, 37%. Brancos e nulos somam 11%, e 6% não souberam.

Assim como na pesquisa Ibope divulgada na terça (23), a diferença entre os dois caiu. Na pesquisa Datafolha da semana passada, Witzel tinha 61% dos votos válidos, contra 39% de Paes. A diferença de 22 foi para 12. Em relação aos votos totais, o candidato do PSC aparecia com 50%, e o do DEM, com 33%. Outros 11% declararam votar branco ou nulos e 6% não sabiam em quem votar. Esse número permaneceu igual na pesquisa desta semana.

O Datafolha ouviu 1.481 eleitores, entre 24 e 25 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número RJ-03785/2018.

Na terça, o Ibope mostrou que Witzel caiu quatro pontos, e Paes subiu outros quatro, diminuindo em oito pontos a diferença entre eles.

Puxado por sua associação com Flávio Bolsonaro, filho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) eleito senador pelo Rio, o ex-juiz foi o mais votado no primeiro turno para o governo do Rio, com 41,28% dos votos, o que representa mais de 3 milhões de votos. Paes, que liderava as pesquisas antes do primeiro turno, ficou em segundo, com 19,56%, cerca de 1,5 milhão de votos.

O segundo turno acontece no próximo domingo (28).