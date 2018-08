‘A Justiça haverá de triunfar’, diz Lewandowski a militantes pró-Lula

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quinta-feira, 9, que a “Justiça haverá de triunfar”, ao se encontrar com um grupo de militantes que está em greve de fome há dez dias e reivindica a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista foi preso e condenado no âmbito da Operação Lava Jato.

“Precisamos ter confiança e paciência que a Justiça haverá de triunfar por todos os segmentos, classes, categorias sociais”, disse Lewandowski aos militantes, que chegaram ao Supremo carregando exemplares da Constituição Federal.

O grupo pediu audiência com todos os ministros do Supremo, mas só foi atendido até agora por Lewandowski. Em abril, o ministro votou a favor da liberdade de Lula, mas o plenário da Corte, por 6 a 5, decidiu não conceder habeas corpus ao ex-presidente, em um sessão tensa que durou quase 11 horas.

O médico Ronald Selle Wolff, da rede pública de Porto Alegre, acompanhou os sete militantes em greve de fome na audiência desta quinta-feira. “Eu não confio na Justiça do Brasil, mas não foi uma surpresa ver o ministro Lewandowski nos acolher e ouvir as nossas reivindicações. E mais: dizer que iria interceder para que a Justiça fosse feita”, disse Ronald.

Segundo o médico, os militantes estão com a saúde “bem fragilizada”.

Reajuste

Sobre o polêmico reajuste de 16,38% aprovado para os salários de ministros da Corte, Lewandowski defendeu a decisão e justificou que execuções fiscais determinadas por juízes recuperam milhões aos cofres públicos. Com o aumento, o salário dos ministros pode passar de 33 700 reais para mais de 39 000 reais por mês, caso este seja confirmado pelo Congresso.

Isso pode gerar um impacto de até 4 bilhões de reais aos cofres públicos, devido ao chamado efeito cascata, uma vez que o salário de ministros do Supremo serve de teto para todo o funcionalismo público. Somente no Poder Judiciário, a estimativa de impacto é de 717 milhões de reais.

Confrontado com os números, Lewandowski lembrou o anúncio feito pelo Ministério Público de que recuperou um bilhão de reais para a Petrobras por meio de acordos de delação premiada no âmbito da Operação Lava Jato. “Portanto, só essa devolução já representou uma quantia muito maior do que aquela que será remanejada no orçamento do Poder Judiciário, isso sem falar nos milhões e milhões que os juízes federais e estaduais recuperam aos cofres públicos em execuções fiscais”, disse o ministro.