A estratégia de Castro para o debate

O governador Cláudio Castro (PL) passou dois dias treinando para o debate VEJA deste sábado (17). A primeira pergunta feita pelo candidato à reeleição, segundo seus aliados, será feita ao adversário do PSB, Marcelo Freixo, polarizando de imediato a discussão. Antes do encontro, o governador fez uma oração com seus aliados.

A estratégia da campanha de Castro até aqui, que deverá ser mantida no debate, é a de deixar claro o apoio à candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL), mas de mostrar que tem identidade própria. Nas pesquisas da campanha à reeleição, cerca de 20% do eleitorado do governador vota no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência.