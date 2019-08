Ricardo Salles: os desafios no ministério mais incendiário da esplanada

A pasta comandada por Ricardo Salles quase foi extinta por Jair Bolsonaro no início do governo. A ideia inicial do presidente era juntar o Meio Ambiente com o ministério da Agricultura.

Mas a proposta não vingou, para sorte do advogado paulistano, que se tornou o titular da pasta. E desespero dos ambientalistas. À frente do Meio Ambiente, Salles fez diversas mudanças que causaram diversas polêmicas. A mais recente envolve as queimadas na Amazônia.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Ricardo Salles em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana: