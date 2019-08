Flávio Bolsonaro é o nome menos afeito a conflitos entre os três filhos políticos do presidente Jair Bolsonaro. Ainda assim, o Zero Um é o protagonista das maiores bombas contra a reputação do clã até agora.

Agora no Senado, depois de quatro mandatos como deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Flávio é visto como um canal direto da Casa com o Palácio do Planalto. Mas, envolvido em escândalos, ele perdeu protagonismo no governo e se tornou uma espécie de armadilha para o pai.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Flávio Bolsonaro em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana: