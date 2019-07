Carlos Bolsonaro, os rompantes do Zero Dois

Carlos Bolsonaro conquistou uma vaga na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro em outubro de 2000, quando tinha apenas 17 anos. Se tornou o mais jovem vereador da história do Brasil.

Dos três filhos políticos, é o mais próximo do pai. O que mais ajuda Jair Bolsonaro com as redes sociais. E o que mais tem momentos de explosão para defender o presidente da República.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Carlos Bolsonaro em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana: