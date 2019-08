Marcelo Freixo é deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Aos 52 anos, ele está no quinto casamento, mas tem outro grande amor: a militância política. Direitos humanos e segurança pública são as principais bandeiras do seu trabalho.

Mas qual o papel de Freixo no espaço político brasileiro? Suas teorias de combate à violência nunca foram testadas na prática. E este é o desafio do deputado. Conquistar a confiança do eleitorado para mostrar que vai além dos discursos bem articulados.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Marcelo Freixo em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana: