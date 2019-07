Kim Kataguiri: o alvo agora é outro

Kim Kataguiri virou uma celebridade na internet em 2014, depois de disparar contra o PT e contra a presidente Dilma Rousseff quando tinha apenas 18 anos. Quatro anos depois, foi eleito deputado federal com mais de 460 mil votos.

Agora, no Congresso, ele mira em novos alvos além da esquerda para fortalecer seus ambiciosos planos para o futuro. Já trocou farpas, por exemplo, com a líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann, do PSL. Também criticou Flávio Bolsonaro e votou contra seu colega de partido Rodrigo Maia na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Kim Kataguiri em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana: