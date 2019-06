Janaína Paschoal: a ombudsman do PSL

A advogada Janaina Conceição Paschoal fez fama ao ser uma das responsáveis por redigir o pedido de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, ao lado do ex-petista Hélio Bicudo e de Miguel Reale Junior, que foi seu orientador de doutorado. Com isso, a discreta advogada ganhou os holofotes.

Em 2018, ela foi eleita deputada estadual com mais de dois milhões de votos. Número que permite a Janaina bater de frente por algumas vezes com o seu partido, o PSL, o mesmo do presidente Jair Bolsonaro. E ela não poupa críticas a ninguém quando ela não concorda com alguma posição, seja aliado ou oposição.

O que pensa uma das principais vozes antiPT da atualidade? Por que ela não é tão alinhada ao bolsonarismo, apesar de filiada ao mesmo partido do atual presidente?

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Janaina Paschoal em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana: