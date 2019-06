Rodrigo Maia, o presidente da Câmara quer mais

Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia nasceu em Santiago, no Chile, em 1970. Foi lá que o seu pai, Cesar Maia, que já foi prefeito do Rio de Janeiro durante três mandatos e atualmente é vereador na capital fluminense, buscou abrigo para escapar da ditadura militar.

Mas Rodrigo, assim como sua irmã gêmea Daniela, foi registrado no consulado brasileiro e, por isso, é considerado brasileiro nato. E isso torna possível o seu sonho de ser presidente da Câmara dos Deputados. E até do Brasil.

A relação dele com o atual chefe do Planalto, Jair Bolsonaro, é cheia de altos e baixos. Sua fidelidade é questionada com frequência, apesar de Maia ser um dos principais apoiadores das reformas do governo, como a da Previdência e a trabalhista. Ao mesmo tempo, ele já foi alvo de ataques de governistas e até do próprio presidente da República.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Rodrigo Maia na nona edição do podcast Funcionário da Semana: