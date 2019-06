Alexandre Frota: o mais novo papel de um ex-galã

Alexandre Frota Andrade tem uma longa história antes de entrar na política. Foi ator, cantor, jogador de futebol americano, diretor e apresentador de TV. E desde o dia 1º de fevereiro de 2019 ele assumiu um papel de destaque na política brasileira, como deputado federal pelo PSL de São Paulo.

Apesar de ser do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro e de ser um dos principais apoiadores de projetos fundamentais do governo, como a reforma da Previdência, Frota não aceita tudo o que vem do Planalto. Ele já criticou os rumos do governo e até chegou a chamar de charlatão o guru da direita Olavo de Carvalho.

Como deputado, Alexandre Frota mostra que veio para trabalhar: já apresentou 15 projetos de lei. Será que ele achou o papel mais marcante de sua vida?

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Alexandre Frota em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana: