Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Funcionário da semana – Jorge Kajuru 00:00 27:00



Conhecido pela personalidade no mínimo irreverente, Jorge Kajuru levou a personalidade marcante que mostrou em sua carreira na televisão para o plenário do Senado. E ganhou novos desafetos, como o ministro do STF Gilmar Mendes e o governador de São Paulo, João Doria.

Apesar das desavenças, Kajuru também coleciona bons amigos, como o jornalista José Luiz Datena, e é um dos parlamentares mais populares do Congresso Nacional.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Jorge Kajuru em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana: