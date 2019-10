Luciano Bivar, um político com vocação para intrigas

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Funcionário da semana – Luciano Bivar 00:00 24:06



O advogado Luciano Bivar, um dos fundadores e atual presidente do Partido Social Liberal, o PSL, tinha uma vida política razoavelmente discreta, mais conhecida pela época em que foi dirigente do Sport Recife, até 2018. Foi neste ano que ele e a sigla caíram no centro das atenções do Brasil ao acertar a filiação de Jair Bolsonaro para a legenda.

Com o capitão, o PSL passou de sigla nanica a um dos maiores partidos do Congresso Nacional. E a visibilidade ficou maior para o bem e para o mal, com muitas polêmicas e, mais recentemente, uma briga interna pela direção do PSL.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Luciano Bivar em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana: