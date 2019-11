Delegado Waldir, explosivo e imprevisível

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Funcionário da semana – Delegado Waldir 00:00 21:31



Considerado explosivo, independente, imprevisível, Delegado Waldir ficou conhecido como integrante da bancada da bala e por defender projetos polêmicos. Entre eles um que autoriza adolescentes trabalhar a partir dos 12 anos. Outro obriga os presos a pagar as próprias despesas.

Mais recentemente, ganhou os holofotes ao disputar com Eduardo Bolsonaro a liderança do PSL na Câmara dos Deputados. E da sua boca saíram palavras que ajudaram a escrever mais um capítulo da crise interna do partido do presidente da República.

Conheça os detalhes de cada etapa da história do Delegado Waldir em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana: