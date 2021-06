Jogador da Dinamarca desmaia em campo em partida da Eurocopa

O meia Christian Eriksen, da seleção da Dinamarca, teve um mal súbito e desmaiou em campo na partida deste sábado, 12, contra a Finlândia, pela Eurocopa. Eriksen passou por reanimação, cerca de oito minutos de massagem cardíaca, ainda no gramado do estádio Parken, em Copenhague. Ainda não há informações sobre o que causou o desmaio do atleta dinamarquês, que tem 29 anos e atua pela Internazionale de Milão, da Itália. A UEFA informou que a partida foi suspensa.

Em nota, a UEFA comunicou que o jogador está em estado estável e foi transferido para um hospital local.

O desmaio de Eriksen ocorreu aos 42 minutos da primeira etapa, quando o placar marcava zero a zero, após o camisa 10 da Dinamarca receber uma cobrança de lateral de um companheiro. A bola chegou a tocar o corpo do dinamarquês antes que ele caísse no chão desacordado.

Enquanto os médicos faziam a massagem cardíaca no meia, os jogadores da seleção dinamarquesa formaram uma roda em volta do jogador bloqueando a visão da cena. A esposa de Eriksen, Sabrina Kvist Jensen, entrou no gramado durante esse período e foi amparada pelo goleiro Schmeichel e pelo capitão do time, Kjaer.

Na saída de campo, foi possível ver o atleta saindo, deitado em uma maca, com os olhos abertos e com um balão de oxigênio.

Eriksen está vivo. Ainda bem. Mas que cena assustadora. Tá louco. pic.twitter.com/oRhOU6b1Ix — Alexandre Senechal (@alesenechal) June 12, 2021