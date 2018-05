Grupo E: os convocados da Costa Rica para a Copa

Nesta segunda-feira, o técnico Óscar Ramires, da seleção da Costa Rica, anunciou a lista final de convocados para a Copa do Mundo de 2018. O destaque fica com o goleiro Keylor Navas, do Real Madrid, que teve grande atuação na última edição do Mundial.

Confira a lista final da Costa Rica:

Goleiros

Keylor Navas – Real Madrid (Espanha)

Patrick Pemberton – LD Alajuelense(Costa Rica)

Leonel Moreira – CS Herediano (Costa Rica);

Defensores

Cristian Gamboa – Celtic (Escócia)

Ian Smith – Norrköping (Suécia)

Ronald Matarita – New York City F.C (Estados Unidos)

Bryan Oviedo – Sunderland (Inglaterra)

Oscar Duarte – Oviedo (Espanha)

Giancarlo González – Bologna (Itália)

Francisco Calvo – Minnesota (Estados Unidos)

Kendall Watson – Vancouver Whitecaps (Canadá)

Johnny Acosta – Águias Douradas (Colômbia);

Meias

David Guzmán – Portland Timbers (Estados Unidos)

Yeltsin Tejeda – FC Lausanne-Sport (Suíça)

Celso Borges – La Coruña (Espanha)

Randall Azofeifa – Herediano (Costa Rica)

Rodney Wallace – New York City FC (Estados Unidos)

Bryan Ruiz – Sporting (Portugal)

Daniel Colindres – Saprissa (Costa Rica)

Christian Bolaños – Saprissa (Costa Rica);

Atacantes

Johan Venegas – Saprissa (Costa Rica)

Joe Campbell – Betis (Espanha)

Marcos Ureña – Los Angeles FC (Estados Unidos)