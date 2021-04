Arthur e Marcelo são multados por furar quarentena na Europa

Dois jogadores da seleção brasileira foram multados por descumprir normas de isolamento social para conter a pandemia do novo coronavírus na Europa. O lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, aproveitou o fim de semana sem jogos de clubes para visitar uma praia na cidade de Valência com a família. Já o meio-campista Arthur foi flagrado pela polícia de Turim em uma festa na casa de um companheiro de Juventus, o americano Weston McKennie, da qual o argentino Paulo Dybala também participou, na noite da última quarta-feira, 31 de março.

O próprio Marcelo postou uma foto na praia de Valência em que ele, a esposa e os filhos aparecem sem máscara. Ao jornal local Levante, o governo da região afirmou que “não é possível permitir que figuras de importância pública transmitam ao público uma imagem errada e exibam as suas viagens” e avisou que uma multa seria enviada ao atleta.

Nesta quinta-feira, 1º de abril, a emissora espanhola Cadena Ser informou que Marcelo já recebeu por correio uma cobrança no total de 2.700 euros (cerca de 18.000 reais). A quantia corresponde a 600 euros de punição para cada membro da família por frequentar a praia e mais 100 euros por pessoa (exceto o filho mais novo, isento) por não estarem usando máscara. Real Madrid e jogador não se pronunciaram sobre o caso.

O caso de Arthur causou maior controvérsia na Itália. O meio-campista participou de uma reunião para mais de 20 pessoas, segundo informações dos jornais locais, como La Gazzetta dello Sport. A festa varou a noite, descumprindo o toque de recolher (a partir das 22h) e, avisados por vizinhos, policiais foram até a residência do meia americano McKennie.

Os atletas ainda demoraram para atender ao chamado policial, mas acabaram abrindo a porta e foram devidamente identificados. Eles devem ser multados por descumprimento às normas anti-Covid e certamente receberão uma punição financeira pesada da Juventus, de acordo com a imprensa italiana. Também especula-se que Dybala, Mckennie e Arthur serão excluídos pelo técnico Andrea Pirlo da próxima partida, o clássico local contra o Torino.

Dybala, que já foi diagnosticado com Covid-19 e, inclusive, levou mais tempo que o habitual para se curar, pediu desculpas pelo ocorrido em suas redes sociais. “Sei que em um momento tão difícil no mundo por causa da Covid seria melhor não cometer erros, mas errei ao sair para jantar. Não era uma festa, mas errei da mesma forma e peço desculpas.”