Zoológico na China nega que seus ursos são humanos fantasiados

O zoológico de Hangzhou, no leste da China, negou acusações de que alguns de seus ursos poderiam ser humanos vestidos com fantasias. A suposição foi iniciada nas redes sociais depois que um vídeo de um animal de pé nas patas traseiras circulou online.

O vídeo de um urso-do-sol em pé sobre as patas traseiras circulou nas redes sociais, com pessoas observando que suas pernas finas e dobras de pelo faziam parecer que um humano estava fazendo o papel do urso.

Porém, em uma gravação de áudio, um porta-voz do zoológico disse que o animal era real e que tal engano não aconteceria em uma instalação estatal. Ele também observou que na temperatura de verão de 40°C um humano em uma roupa de urso de pele “não duraria mais do que alguns minutos antes de desmaiar”.

Um funcionário do zoológico disse que visitas estavam sendo organizadas para que repórteres possam ver os ursos nesta segunda-feira, 31. Os ursos-do-sol são do tamanho de cachorros grandes, com no máximo 1,3 metro de altura nas patas traseiras, em comparação com até 2,8 metros de ursos pardos e outras espécies.

“Quando se trata de ursos, a primeira coisa que vem à mente é uma figura enorme e um poder incrível… gigantes e perigo personificado. Nós, ursos-do-sol somos pequenos, o menor urso do mundo”, disse uma declaração dos tratadores do zoológico de Hangzhou, usando a perspectiva de Angela, uma ursa-do-sol.

Outros zoológicos chineses já foram acusados de tentar passar cães tingidos para se parecerem com lobos e burros pintados para se parecerem com zebras.

