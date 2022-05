Zelensky: “Putin está repetindo os crimes do regime de Hitler hoje”

Pouco antes do presidente da Rússia, Vladimir Putin, fazer seu discurso do Dia da Vitória em Moscou nesta segunda-feira, 9, o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, divulgou um vídeo contra-atacando a retórica de Putin que associa a invasão do país vizinho à derrota da Alemanha nazista pela União Soviética na Segunda Guerra Mundial.

“No dia da vitória sobre o nazismo, estamos lutando por uma nova vitória”, disse Zelensky, caminhando na rua em frente a prédios protegidos com barreiras e arame farpado. “O caminho para isso é difícil, mas não temos dúvidas de que venceremos.”

President of #Ukraine @ZelenskyyUa: “We won then. We will win now, too! And Khreshchatyk will see the parade of victory – the victory of Ukraine. Glory to Ukraine!” pic.twitter.com/339L7s6Faz — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 9, 2022

O Kremlin ofereceu várias justificativas para sua invasão, mas Putin repetidamente retornou ao falso argumento de que o governo ucraniano é dirigido por nazistas que estavam oprimindo e até cometendo um “genocídio” contra falantes de russo em toda a Ucrânia. Em seu discurso no início do desfile nesta segunda-feira, ele novamente classificou sua invasão como uma luta contra o nazismo.

A retórica teve um papel importante em minar a invasão russa, segundo especialistas, já que os soldados russos não foram recebidos como libertadores.

Em seu vídeo, Zelensky virou o argumento de Putin de cabeça para baixo, acusando-o de dar continuidade ao legado de Adolf Hitler e às forças do fascismo.

A história da Ucrânia no século 20 é complexa. Muito do território do país hoje costumava ser uma república da União Soviética após a Primeira Guerra Mundial, sofrendo com a fome na década de 1930 sob a liderança de Joseph Stalin. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética em 1941, muitos ucranianos, especialmente no oeste da Ucrânia, viram os alemães como libertadores.

Liderados por Stepan Bandera, militares ucranianos lutaram ao lado dos nazistas contra as forças soviéticas por um período da guerra, e alguns russos ainda citam isso como evidência de que a Ucrânia teria relações com o nazismo. Hoje, no entanto, ucranianos defendem que isso não oferece justificativa para a invasão da Rússia.

Putin foi ainda mais longe ao alegar que a Ucrânia foi criada pelo líder bolchevique, Vladimir Lenin, que teria “equivocadamente dado à Ucrânia um senso de Estado”, permitindo-lhe autonomia dentro da recém-criada União Soviética.

“A Ucrânia moderna foi total e completamente criada pela Rússia, mais especificamente a Rússia bolchevique, comunista”, disse Putin, poucos dias antes da invasão no dia 24 de fevereiro.

Zelensky, por sua vez, usou a própria retórica de Putin para afirmar que a verdadeira intenção do Kremlin é destruir o Estado ucraniano.

No vídeo publicado nesta segunda-feira, ele disse que apenas “um louco” seguiria o caminho dos fascistas que iniciaram uma guerra que custou pelo menos 50 milhões de vidas. Putin, disse ele, é “aquele que está repetindo os crimes horríveis do regime de Hitler hoje”.

“Ele está condenado”, disse Zelensky. “Porque ele foi amaldiçoado por milhões de ancestrais quando começou a imitar seu assassino [Hilter]. E, portanto, ele perderá tudo.”