Rabino russo exige desculpas de chanceler por alegar que Hitler era judeu

O rabino-chefe da Rússia, Berel Lazar, criticou as declarações do ministro das Relações Exteriores de seu país, Sergey Lavrov, que atribuiu uma origem judaica ao ditador nazista Adolf Hitler. O líder religioso chamou as alegações de ‘chocantes’ e sugeriu que o chanceler russo pedisse desculpas à Israel.

Apontado como aliado do presidente russo Vladimir Putin, o líder religioso tentou apagar o incêndio gerado por Lavrov sem criar atrito com o Kremlin.

“Não me considero no direito de dar conselhos ao chefe da diplomacia russa – mas seria bom se ele pedisse desculpas aos judeus e simplesmente admitisse que estava enganado”, disse Lazar à agência de notícias Jewish Telegraphic.

O rabino-chefe da Federação das Comunidades Judaicas da Rússia disse que era “inapropriado fazer qualquer comparação” entre o Holocausto e os assuntos atuais e estimou que, após a retratação do chanceler russo, “seria possível considerar o incidente resolvido e virar a página”.

Apesar da critica não ter sido muito contundente, o tipo de declaração dada pela autoridade judaica é incomum na Rússia, onde outros clérigos apoiaram a guerra na Ucrânia e onde a dissidência foi amplamente tornada ilegal.

Contudo, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, não condenou os comentários controversos de Lavrov e acirrou ainda mais a disputa diplomática com Israel, atacando o ministro das Relações Exteriores israelense, Yair Lapid.

“Nós prestamos atenção às declarações do chefe do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, que explicam amplamente o curso do atual apoio do governo israelense ao regime neonazista em Kiev”, tuitou o ministério russo.

❗️ We noted the statement by FM of Israel @yairlapid, which contradicts history and largely explains the policy by the current Government of Israel to support the neo-Nazi regime in Kiev.

The truth about whether there are neo-Nazis in Ukraine👉 https://t.co/O1wGahdx0u

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 3, 2022