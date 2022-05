Putin admite “peso” da guerra, mas defende invasão da Ucrânia em discurso

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira, 9, que as forças russas na Ucrânia estão lutando pelo futuro de sua pátria, durante discurso no Dia da Vitória. Na celebração anual que marca a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, alegou novamente que os soldados ucranianos são “nazistas”.

Defender a pátria sempre foi sagrado, disse ele, referindo-se à região leste, que agora é o foco principal do ataque da Rússia: “Hoje você está lutando por nosso povo em Donbas, pela segurança da Rússia, nossa pátria”.

Putin não anunciou nenhuma mudança em sua campanha militar, mas o desfile militar na Praça Vermelha de Moscou serviu para canalizar o orgulho russo em torno da Segunda Guerra para angariar apoio à sua invasão da Ucrânia.

Significativamente, ele não declarou “vitória” na Ucrânia. Ou seja, não sugeriu o fim da guerra, que já dura mais de dois meses e mostra um exército russo cada vez mais enfraquecido. No entanto, o líder do Kremlin também não reforçou ameaças implícitas de guerra nuclear.

Apesar dos rumores de que ele faria um grande anúncio, seu discurso se concentrou em grande parte na defesa da invasão da Rússia. Ele vinculou a guerra na Ucrânia à vitória em 1945, culpando o Ocidente e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) por rejeitarem suas exigências de segurança.

“Eles estavam preparando uma operação punitiva em Donbas para invadir nossas terras históricas. Em Kiev, eles estavam dizendo que poderiam obter armas nucleares e a Otan começou a explorar as terras próximas a nós, e isso se tornou uma ameaça óbvia para nós e nossas fronteiras”, alegou o presidente russo.

Em um raro reconhecimento do preço da guerra, Putin disse que a morte de cada soldado é uma “peso para todos nós” e prometeu que seu governo faria “tudo para cuidar” das famílias dos mortos. Ele anunciou um decreto para que as famílias dos mortos e feridos na Ucrânia recebessem apoio especial.

No fim das contas, Putin ofereceu poucas pistas sobre a direção do conflito na Ucrânia em seu discurso do Dia da Vitória. Segundo Phillips O’Brien, professor de estudos estratégicos da Universidade de St. Andrews, na Escócia, o presidente parece estar “completamente sem ideias” sobre como prosseguir.

“Ou ele não entende a realidade da situação na Ucrânia ou a ignora deliberadamente”, disse O’Brien em postagem no Twitter. “Sem passos concretos para construir uma nova força, a Rússia não pode travar uma longa guerra, e o tempo começa a apertar com o fracasso de seu exército na Ucrânia”, completou.

Just read this translation of Putin’s speech. Reaction—that’s it? Completely out of ideas. Either doesn’t now understand the reality of the situation in Ukraine, or wilfully ignoring it. https://t.co/V2v318g3q9 — Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) May 9, 2022

As forças russas aumentaram seus ataques no leste e no sul da Ucrânia nos últimos dias, disparando uma enxurrada de mísseis e artilharia na região de Luhansk nesta segunda-feira, embora não tenham conseguido conquistar muitos novos territórios.

As forças ucranianas, reforçadas por mais armas dos Estados Unidos e seus aliados, travaram uma feroz contra-ofensiva no leste que forçou as forças russas a se redistribuírem para a área ao redor da cidade de Kharkiv, impedindo-as de reforçar as operações paralisadas em outros lugares.