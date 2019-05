YouTube remove vídeo falso sobre Nancy Pelosi distribuído por Trump

O presidente Donald Trump postou um vídeo alterado no topo de sua conta do Twitter e depois o retirou. O vídeo teve mais de 1 milhão de visualizações em uma página política do Facebook e foi compartilhado dezenas de milhares de vezes antes de ser banido pelo YouTube. A peça falsa em questão tratava da principal adversária política de Trump, a democrata Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados.

O gabinete de Nancy Pelosi avisou que não vai divulgar uma resposta ao vídeo, que a mostrava em um discurso gaguejando ou com voz pastosa, como se estivesse embriagada. A guerra de palavras entre o presidente e Pelosi se intensificou depois que Trump explodiu de raiva com a liderança democrata numa reunião na quarta-feira, 22.

Antes de começar a reunião, para tratar de um pacote de infraestrutura, Pelosi havia acusado o presidente de “acoberta” os esforços de diversas comissões da Câmara que investigam suas ações desde que ingressou na Casa Branca e seu passado recente de empresário. Trump ficou apoplético.

Na quinta-feira, 23, o presidente americano pela primeira vez sapecou na presidente da Câmara um de seus apelidos derrogatórios. A demora em tachar Pelosi era interpretada por muitos em Washington como reflexo de seu temor diante da congressista californiana – além de experiente líder do Partido Democrata, ela é a terceira na linha de sucessão presidencial.

Trump passou a chama-la de “Nancy Maluca”, em resposta à indicação de Pelosi de que o o comportamento do presidente é tão errático que requer uma intervenção. Nas entrelinhas do comentário, observadores viram uma nada sutil referência à 25a Emenda da Constituição americana, que prevê a remoção de um presidente em caso de incapacitação física ou mental.

O apelido veio numa reunião cujo objetivo era anunciar um novo pacote de ajuda a fazendeiros americanos, prejudicados pela guerra comercial com a China que o próprio Trump começou. Mas, como é comum, o presidente desviou do tema e encenou um momento surrealista: convocou altos assessores presentes a dizer como ele estava calmo na reunião de quarta-feira.

O único fiador da saúde mental presidencial a aparentar constrangimento foi o conselheiro econômico Larry Kudlow que disse, timidamente, “Sim, muito calmo.”

Para coroar o momento, Trump repetiu seu bordão “sou um gênio extremamente estável,” ao que Pelosi reagiu pelo Twitter: Quando o “gênio extremamente estável” começar a agir de maneira mais presidencial, ficarei feliz de trabalhar com ele em infraestrutura, comércio e outras pautas.

A capital americana está se esvaziando, nesta sexta-feira, 24, com o início do longo feriado de Memorial Day, que marca o começo da temporada de verão. A batalha digital pode arrefecer por causa de churrascos e rodadas de golfe, mas promete mais fogos de artifício para a semana que vem.