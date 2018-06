Voo de Roma para Chicago pousa na Irlanda após ameaça de bomba a bordo

O voo UA971 da United Airlines, de Roma para Chicago, foi desviado para o Aeroporto de Shannon, na Irlanda, após “uma mensagem” com uma ameaça ter sido encontrada a bordo, informou a polícia irlandesa nesta segunda-feira (11). De acordo com jornal irlandês Irish Times, a nota dizia que havia uma bomba no avião.

Os 207 passageiros e 11 tripulantes deixaram o Boeing 767-330 no Aeroporto de Shannon às 14h15 locais, de acordo com Jim Molloy, um representante da força policial da Irlanda.

Ele disse que os passageiros foram revistados, mas não deu mais detalhes sobre a natureza da ameaça.

A United informou em comunicado que o pouso deveu-se a “uma potencial preocupação de segurança”, mas se recusou a fazer mais comentários.

“Depois de avaliar a situação, nossa equipe tomou a decisão de desviar para o aeroporto mais próximo disponível”, disse. “Vistorias adicionais de segurança serão realizadas em todos os passageiros e bagagens, e iremos trabalhar para levar os passageiros a Chicago o mais rapidamente possível.”

O jornal irlandês relatou, sem citar sua fonte, que uma mensagem havia sido descoberta no banheiro do avião alegando que havia uma bomba a bordo.

Depois que os passageiros desembarcaram, a polícia começou a coletar amostras de caligrafia, em um esforço para descobrir quem escreveu a nota, relatou o jornal. A bagagem do voo também foi examinada.

(Com Reuters)