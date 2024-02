‘Vladimir Putin matou meu marido’, diz viúva de Navalny

Yulia Navalnaya, viúva do ativista e opositor do regime do Kremlin na Rússia Alexei Navalny, publicou um vídeo nesta segunda-feira, 19, três dias após a morte do marido numa prisão no Ártico. Na declaração de 55 segundos, ela prometeu dar continuidade ao trabalho do ex-advogado pela democracia no país e acusou o líder russo, Vladimir Putin, com todas as letras, de matá-lo.

+ Alexei Navalny: quem era o rival político de Putin morto na prisão

“Vladimir Putin matou o meu marido”, disse Navalnaya. “Ao matar Alexei, Putin matou metade de mim – metade do meu coração e metade da minha alma.”

Navalny's widow Yulia:

"I will continue Alexei Navalny's work. Continue to fight for our country together with you…Against war and corruption…And I urge you to stand beside me."

Yulia that she "knows why Putin killed Alexei" and "will soon tell about it" pic.twitter.com/jBEM5M2faf — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) February 19, 2024

Ela acrescentou que trabalharia com o povo russo na batalha contra o Kremlin para criar uma nova Rússia.

+ Caso Navalny: jornal diz que corpo tem hematomas, mas não de agressões

“Mas ainda tenho a outra metade e isso me diz que não tenho o direito de desistir. Continuarei o trabalho de Alexei Navalny, continuarei a lutar pelo nosso país”, afirmou na mensagem de vídeo intitulada “Continuarei o trabalho de Alexei Navalny”.

“Quero viver numa Rússia livre, quero construir uma Rússia livre”, concluiu.

Responsabilidade

O Kremlin negou envolvimento na morte do ativista, que desde os anos 2010 acusava o governo de corrupção e fazia oposição aberta a Putin. No entanto, líderes ocidentais responsabilizaram o Estado russo pelo incidente.

+ ‘Putin é responsável por morte de Navalny’, diz Biden

Navalny morreu aos 47 anos em uma prisão na última sexta-feira 16, às 14h17 (horário local, 8h17 em Brasília), segundo sua porta-voz oficial, Kira Yarmysh. Ela contestou a explicação oficial da Rússia, de que ele haveria morrido após uma queda na colônia penal do Ártico onde estava detido.

Continua após a publicidade

“Navalny sentiu-se mal após uma caminhada, perdendo quase imediatamente a consciência. A equipe médica chegou imediatamente e uma equipe de ambulância foi chamada. Foram realizadas medidas de reanimação que não produziram resultados positivos. Os paramédicos confirmaram a morte do condenado. As causas da morte estão sendo apuradas”, disse o comunicado oficial do serviço penitenciário da região de Yamalo-Nenets.

Quem é Navalny

Navalny é um ex-advogado e tornou-se mundialmente conhecido há pouco mais de uma década por fazer críticas abertas contra Putin, por ter sido supostamente envenenado por homens do Kremlin e por expor uma suspeita rede de corrupção dentro do governo russo. Na década de 2010, quando ainda morava em sua terra natal, liderou um movimento contra o líder russo que levou milhares de pessoas às ruas do país.

+ Jornalista russo Nobel da Paz diz que Navalny foi assassinado

O ativista foi detido por forças russas em janeiro de 2021 depois de retornar da Alemanha, onde foi tratado da suspeita de envenenamento. Ele foi condenado a nove anos de prisão por fraude, mas depois os tribunais russos aplicaram uma nova pena por “extremismo”, elevando a sentença para quase trinta anos. Ele também foi imputado por desrespeitar o Judiciário.

O ativista, por sua vez, acusava o governo russo de censura e de forjar provas para incriminá-lo.