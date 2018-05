Visita de Erdogan a governo britânico gera protestos em Londres

Defensores da liberdade de imprensa e ativistas curdos foram às ruas nesta terça-feira (15), em Londres, para protestar contra o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, enquanto ele estava prestes a ser recebido pela primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, na sede do governo britânico.

Erdogan iniciou no domingo uma visita oficial de três dias ao Reino Unido, que busca fortalecer as relações com seus sócios de fora da União Europeia (UE). Mais cedo, nesta terça-feira, a rainha Elizabeth 2ª também recebeu o presidente turco e sua mulher, Emine Erdogan, no Palácio de Buckingham.

Um porta-voz de Downing Street disse que, durante o encontro entre May e Erdogan, nesta tarde, haverá uma “franca discussão” sobre direitos humanos.

“Sempre fomos claros sobre querermos que a Turquia respeite suas obrigações internacionais, incluindo o respeito à liberdade de expressão e às liberdades políticas”, acrescentou o representante.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan e a primeira-ministra britânica Theresa May se encontram na 10 Downing Street, em Londres – 15/05/2018

A visita acontece a pouco mais de um mês das eleições presidenciais e legislativas turcas, antecipadas para 24 de junho.

Esta consulta marcará a passagem do sistema parlamentar para o presidencial, que terá como pilar um chefe de Estado com poderes ampliados. Essa mudança constitucional foi aprovada pelo referendo do ano passado.

Erdogan decretou estado de emergência cinco dias depois de um frustrado golpe de Estado contra ele, em 15 de julho de 2016.

Segundo a organização de defesa da liberdade de imprensa Repórteres sem Fronteiras, há 172 jornalistas detidos na Turquia por fazerem seu trabalho, e uma “caçada” aos meios de comunicação críticos desde o golpe de Estado.

(Com AFP)