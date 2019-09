Vídeos do Pentágono que mostram OVNIs são reais, diz Marinha dos EUA

A Marinha dos Estados Unidos confirmou a autenticidade de três vídeos do Pentágono divulgados pela imprensa em 2017 que mostram objetos voadores não identificados (OVNIs). O governo americano afirmou não saber o que são os objetos vistos nas filmagens.

As imagens foram vazadas em 2017 e 2018 pelo jornal americano The New York Times e pela organização The Stars Academy of Arts & Science, criada pelo ex-vocalista e guitarrista da banda Blink-182 Tom DeLonge.

Nesta semana, a Marinha americana confirmou a veracidade dos vídeos ao site The Black Vault, especializado em vazamento de documentos e informações sigilosas do governo. Segundo o porta-voz Joseph Gradisher, as imagens mostram “fenômenos aéreos não identificados”.

Gradisher afirmou ainda que os vídeos do Pentágono dos Estados Unidos eram secretos e nunca deveriam ter sido divulgados.

As imagens mostram pilotos da Marinha dos Estados Unidos perseguindo objetos voadores não identificados. Um deles foi filmado em 2004, em San Diego, na Califórnia.

As outras duas filmagens são de 2015. Nelas, é possível ouvir os pilotos americanos conversando sobre os objetos não identificados. “É um drone, cara! ”, um deles diz. “Meu Deus! Eles estão indo contra o vento! ”, afirma o outro.

O porta-voz da Marinha se recusou a especular sobre o que os objetos vistos nos vídeos poderiam ser. Porém, em entrevista à revista Time, afirmou que em casos como esse geralmente acaba se descobrindo que tratam-se de objetos comuns, como drones.

“A frequência desse tipo de incursões aumentou desde os adventos dos drones e dos quadcópteros”, disse.