Vídeo: senador dos EUA chama sindicalista para briga durante audiência

O senador republicano dos Estados Unidos Markwayne Mullin desafiou o líder sindical Sean O’Brien para uma briga no meio de uma audiência no Senado. O caso aconteceu na última terça-feira, 14, e a transmissão do tribunal gravou a confusão, que circula nas redes sociais.

A discussão acalorada começou depois que Mullin, durante sua fala, citou uma publicação feita sobre ele por O’Brien no X, anteriormente conhecido como Twitter.

“Que palhaço, uma fraude. Sempre foi, sempre será. Pare de agir como durão nessas audiências no Senado. Você sabe onde me encontrar. Qualquer lugar, a qualquer hora, cowboy”, escreveu o líder sindical na ocasião.

+ Rede social criada por Trump registra prejuízo de US$ 73 milhões

Em seguida, Mullin então se ofereceu para lutar contra O’Brien na audiência. Câmeras do tribunal gravaram o momento em que ele se levantou do seu assento, antes que o senador Bernie Sanders, presidente da comissão, pedisse que o colega de casa se sentasse.

“Senhor, este é o momento, este é o lugar, se você quiser falar, podemos ser dois adultos consentidos e podemos terminar aqui”, disse Mullin, apontando para o chão que separava os dois.

+ Aliança entre sindicatos e evangélicos mudam cara do cristianismo nos EUA

Senator Markwayne Mullin (R-OK) just tried to fight a witness at a hearing. pic.twitter.com/MeVv61AsWs — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) November 14, 2023

Mais tarde, O’Brien disse à agência de notícias Reuters que não esperava esse tipo de reação do republicano. Ele também se mostrou disposto a se sentar com Mullin para tomar um café ou uma cerveja.

“Nunca deveria chegar a esse ponto”, disse O’Brien. “Não temos mais 12 anos.”

Continua após a publicidade