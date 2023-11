Rede social criada por Trump registra prejuízo de US$ 73 milhões

A rede social do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, a Truth Social, sofreu um prejuízo de US$ 73 milhões (cerca de R$ 355,5 milhões de reais) desde o seu lançamento, em fevereiro do ano passado. A informação foi divulgada na segunda-feira 13, através de um relatório da Digital World Acquisition Corp, empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) que pretendia fazer uma fusão com a Trump Media & Technology Group (TMTG).

Os indícios de que a Truth Social estava degringolando já se revelavam em 2022, quando a empresa registrou uma perda de U$ 50 milhões, com vendas líquidas de US$ 1,4 milhão. O horizonte alarmante continuou neste ano: o rombo chegou à casa dos US$ 23 milhões apenas no primeiro semestre, enquanto o registro das vendas líquidas ficou em US$ 2,3 milhões.

+ Trump chega a tribunal em NY para prestar depoimento em caso de fraude

Em uma tentativa de fugir do infortúnio e impedir a consumação da “combinação de negócios”, a Digital World Acquisition informou que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, principal órgão de fiscalização financeira do país, passaria a investigar o acordo.

A notícia é fonte de dor de cabeça para o ex-presidente. Caso a fusão não seja efetuada, a plataforma enfrentará dificuldades para conquistar novos fundos, aponta o documento. A preocupação é reverberada pela empresa independente de contabilidade da TMTG, que afirma que a situação financeira atual torna o futuro da rede incerto.

Continua após a publicidade

+ Donald Trump e o efeito dos holofotes

“A TMTG acredita que pode ser difícil angariar fundos adicionais através de fontes de financiamento tradicionais na ausência de progresso material para completar a sua fusão com a Digital World”, afirmou em comunicado.

Em março, a empresa eliminou uma série de cargos após uma ampla revisão dos departamentos. Como consequência, o serviço de streaming e as equipes de infraestrutura do investimento de Trump foram intensamente afetados, acrescentou o levantamento.